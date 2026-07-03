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Происшествия

Число убийств в Нижегородской области снизилось почти на 15%

03 июля 2026 16:05 Происшествия
Число убийств в Нижегородской области снизилось почти на 15%

34 случая изнасилования и 69 убийств зарегистрировано в Нижегородской области за январь-май 2026 года. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 33 и 81 подобные преступления соответственно. Данные опубликованы региональным ГУ МВД России.

Всего за пять месяцев в регионе зафиксировано 14 483 преступления — это на 18,4% меньше, чем годом ранее. Также сократилось на 6,6% и количество преступлений против личности — с 1647 в январе — мае прошлого года до 1539 за тот же отрезок времени в 2026 году.

В свою очередь, число убийств уменьшилось практически на 15%: за первые пять месяцев зарегистрировано 69 таких преступлений против 81 годом ранее.

Также зафиксировано 95 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. По статистике, это на 24,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Количество фактов причинения легкого вреда здоровью снизилось на 32,2% — с 227 до 154.

Кроме того, правоохранители зарегистрировали 21 случай нанесения побоев. В январе-мае 2025 года было выявлено 20 подобных преступлений.

Ранее мы сообщали о том, что восемь лет «строгача» получил нижегородец за жестокое убийство женщины на улице.

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Теги:
Изнасилование Статистика Убийство
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