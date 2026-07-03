Семерых нижегородцев осудили за незаконные банковские операции на 64,5 млн руб Происшествия

Советский райсуд вынес приговор семерым участникам организованной группы, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Установлено, что с июля 2019 года по октябрь 2023 года группировка проводила нелегальные банковские операции. Деньги перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц, после чего осуществлялись «теневые» транзакции.

По данным суда, такая схема способствовала формированию неконтролируемой денежной массы, а также позволяла клиентам скрывать доходы и снижать налоговые обязательства. Общий доход от противоправной деятельности превысил 64,5 млн рублей.

Пятеро подсудимых осуждены по части 2 статьи 172 УК РФ — за осуществление банковских операций без регистрации и обязательной лицензии, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Еще двое признаны виновными по части 2 статьи 172 УК РФ — за аналогичные действия с извлечением дохода в крупном размере.

Всем семерым виновным избрано наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4,5 лет условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что 2 744 000 рублей, изъятые в ходе обысков по месту жительства осужденных, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

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