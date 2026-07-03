Нижегородского доцента вновь обвинили в незаконном хранении оружия Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде 67-летнему доценту одного из институтов повторно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

При обыске квартиры мужчины полицейские обнаружили патроны, порох, капсюли и предмет, внешне схожий с автоматом.

Были изъяты более 580 патронов различного калибра, три коробки и банку с надписью «Порох», свыше 200 ножей, три шпаги, топорик, шило, кастет, меч, а также детали огнестрельного оружия, гильзы и капсюли. Все они направлены на экспертизу.

В отношении доцента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Расследование продолжается.

По данным полиции, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ранее сообщалось, что в Выксе у местного жителя изъяли два пистолета Glock и взрывчатку.