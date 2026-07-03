Мать с дочерью соблазняли богачей в Петербурге и воровали их деньги с карт Происшествия

На главной ресторанной улице Петербурга — Рубинштейна — давно не удивляют истории о роковых красотках, которые заманивают состоятельных мужчин в заведения с завышенными ценами. Однако жулики не дремлют, и ночная жизнь улицы остаётся насыщенной. Вместо консуматорш появились «сердцеедки», действующие по похожей схеме.

Про одну из таких криминальных схем рассказал источник «КП-Петербург». Сюжет прост, но эффективен. Предприниматель и депутат из Подмосковья Иван приехал в Петербург на несколько месяцев по работе. Он снял квартиру на Рубинштейна и начал посещать местные бары и рестораны. В одну из ночей, уставший после насыщенного дня, он собирался домой, когда к нему подъехали Виктория и Афина — мать и дочь (имена изменены).

Они предложили подвезти его до дома, и Иван согласился. Они остановились у рюмочной, где познакомились и разговорились. Иван рассказал о своей работе и пригласил их к себе домой. Перед этим они зашли в алкогольный магазин и купили закуски. В квартире они провели время за разговорами и алкоголем. Утром Афина взяла Ивана за руку и повела в спальню, но их планы нарушила мать, которая внезапно ушла. Афина последовала за ней.

Иван остался один и, протрезвев, обнаружил, что с его банковской карты списано 89 тысяч рублей. Он связался с Афиной, но она заявила, что он сам перевёл ей деньги.

Через пару дней Афина и её подруга подсели в баре уже к другому мужчине — подвыпившему Роману. Они начали флиртовать с ним, и он оплатил их счёт на 2,5 тысячи рублей. Затем он заказал такси до дома, но по пути его вестибулярный аппарат подвёл, и он отправил девушек восвояси. Утром Роман обнаружил, что с его карты пропала 351 тысяча рублей. Он вспомнил, что Афина выхватила у него телефон, чтобы проверить оплату такси.

Полицейские задержали Викторию и Афину и допросили их. Мать и дочь утверждали, что деньги были подарком, просто мужчины этого не помнят из-за того, что перебрали. В отношении них возбудили уголовные дела по статье о краже.

Полный список жертв мамы и дочки досконально неизвестен. Во время следствия в айфоне Афины обнаружили переписку с матерью, в которой она рассказывала о том, как подсыпала наркотик в стакан мужчине в баре. Мать ругала её за это, но Афина отвечала, что это поможет получить деньги.

Изначально им грозило до шести лет колонии. Но в итоге Виктории и Афине дали условные сроки. Положительным результатом стало то, что многосерийный «сериал» не состоялся.