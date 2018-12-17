Амбулатория, реконструированная в рамках ППМИ, открылась в Дзержинске Общество

Торжественное открытие амбулатории в Дзержинске Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Амбулатория, реконструированная в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ), открылась в поселке Бабино Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Торжественный праздник, посвященный этому событию, состоялся в субботу, 15 декабря. Его гостями стали жители поселков Бабино, Колодкино, Юрьевец, Игумново, в том числе, инициативная группа по реализации проекта, представители организаций - подрядчиков, спонсоров, а также официальные лица - депутат по округу №32 Евгений Минервин, заместитель главы администрации городского округа Валентина Сахарова, начальник территориального управления департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Александр Дряхлов.

В ходе реконструкции специалисты заменили фундамент здания и инженерные коммуникации - водопровод, канализацию, отопление; смонтировали пожарную сигнализацию, отремонтировали фасады, утеплили здание, установили пластиковые окна.



"После проведенного ремонта значительно улучшились условия для работы медперсонала и пребывания пациентов: сделан прекрасный косметический ремонт, в холле установлены удобные диваны, в каждом кабинете теперь есть водонагреватель. Для жителей поселка это большой плюс", - сказала главный врач городской больницы №1 Дзержинска Ольга Крупина.



В целом стоимость работ составила порядка 3 млн рублей. По условиям программы поддержки местных инициатив реконструкция осуществлена на основе софинансирования с местным бюджетом и жителями. В частности, городская казна выделила 30% общей суммы, жители - 5%, спонсоры - 13%. Наиболее существенную долю внес областной бюджет - более 50%.

"Предыдущее здание амбулатории горело, его восстанавливали. Но оно все равно требовало капитального ремонта. Наши жители очень активно включились в проект, собрали нужные средства, участвовали в субботниках. Теперь наша амбулатория стала похожа на частную клинику, полностью благоустроена, нам все нравится, мы очень довольны", - сказала председатель инициативной группы по реализации проекта Елена Лядова.

В амбулатории постоянно работает фельдшер, дважды в неделю пациентов принимает врач-терапевт. После реконструкции обустроены помещения, в которых возможно будет в дальнейшем разместить приемную врача-педиатра, а также процедурную.

В ходе торжественного открытия обновленного здания амбулатории к жителям со словами поздравлений обратились Елена Лядова, Евгений Минервин и Валентина Сахарова.

"Хочется пожелать, чтобы амбулатория стала прежде всего местом, где жители поселков могут получить добрый совет, как сохранить здоровье, укрепить и поддержать его", - сказала заместитель главы администрации.

В ходе праздничного мероприятия наиболее активным участникам программы вручили награды.

Благодарственные письма администрации города за высокую гражданскую позицию и участие в реализации программы поддержки местных инициатив получили Елена Лядова, член инициативной группы Павел Телегин, представители подрядчиков, жители поселка Игумново Николай Танюхин и Валерий Зырин, помощница депутата Евгения Минервина и Дарья Деринова.



За активное участие по созданию условий для развития местного самоуправления в Нижегородской области дипломы министерства внутренней региональной и муниципальной политики региона были вручены депутату Евгению Минервину, заместителю директора МБУ "Город" Наталье Захаровой, начальнику территориального управления департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска Александру Дряхлову и сотрудникам сектора по работе в поселке Бабино Любови Васильевой и Елене Туркиной.

"В прошлом году жители убедились, что программа дает практически мгновенный результат: весной определяем объект для реконструкции, а в ноябре – декабре уже торжественно открываем его. Поэтому необходимые средства собрали в рекордный срок. Поскольку губернаторская программа продолжает работать, мы планируем участвовать в ней и далее и выигрывать конкурс. На нашем 32-ом округе есть, где развернуться. В следующем году хотим провести реконструкцию здания фельдшерского пункта и библиотеки в поселке Гавриловка. Первая встреча с инициативными жителями уже состоялась. А на 2020 год планируем привести в порядок библиотеку здесь, в Бабино", - прокомментировал Евгений Минервин.

Депутат поблагодарил всех, кто принимал участие в проекте, – жителей, спонсоров, подрядчиков. И также наградил благодарственными письмами и подарками жителей – активистов - Татьяну Морозову, Татьяну Смирнову, Любовь Климашову, Галину Ганченкову, Галину Гарьянову, Марину Земскову, Людмилу Салакову, Александра Салакова, Николая Светлова, Зинаиду Чернову, Николая Купцова, Владимира Гуськова, Елену Фомину, Лидию Богдашкину.

СПРАВКА:

Амбулатория в поселке Бабино построена в 1960 году. Медицинское учреждение принимает пациентов из поселков Бабино, Юрьевец, Колодкино, в которых проживает около одной тысячи жителей. В здании амбулатории созданы условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи, направленной на охрану здоровья жителей поселков.