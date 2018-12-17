Участники преступной группы, причастные к изготовлению оружия в подпольных мастерских, задержаны в Нижнем Новгороде, - ФСБ Происшествия

Участники преступной группы, причастные к изготовлению оружия в подпольных мастерских, задержаны в Нижнем Новгороде, - ФСБ Фото: НИА Нижний Новгород

Участники преступной группы, причастные к изготовлению оружия в подпольных мастерских, задержаны в Нижнем Новгороде и области. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, преступная группа являлась межрегиональной, помимо Нижнего Новгорода, задержание ее участников также состоялось на территориях Москвы, Московской, Брянской и Калужской областях. В ФСБ уточнили, что задержанные занимались "восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов в подпольных мастерских". Также группировка занималась сбытом оружия в различных субъектах страны.

Во время задержания сотрудники службы безопасности РФ во взаимодействии с МВД и Росгвардии обнаружили и изъяли большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва.

Также в ходе операций прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов.

В настоящее время в отношение задержанных ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел.