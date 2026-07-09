Нижегородское УФСБ пресекло канал финансирования сирийских террористов Происшествия

Сотрудники нижегородского УФСБ совместно с коллегами из Карелии пресекли канал финансирования международного терроризма, сообщили в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

По данным ведомства, 2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 28-летнему иностранцу. Его признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма. По данным суда, сумма донатов составила 18,9 тысячи рублей.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано следователями ФСБ в Карелии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ из двух регионов при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого в Нижнем Новгороде. После задержания его заключили под стражу.

Как установил суд, осужденный был причастен к сбору денежных средств и их дальнейшему перечислению участникам международной террористической организации («Хайят Тахрир аш-Шам», запрещена в России).

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что агента СБУ посадили на 21 год за подготовку терактов в Нижегородской области.