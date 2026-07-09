Суд отправил 16-летнего дзержинца под домашний арест по делу о наркотиках

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка и 19-летнего молодого человека, которых подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
По данным следствия, в июле текущего года фигуранты приобрели и хранили при себе наркотическое вещество, которое впоследствии намеревались сбыть на территории Дзержинска. Однако довести преступный умысел до конца они не смогли — их действия пресекли полицейские.
В ходе неотложных следственных действий наркотическое средство было изъято. В СК отметили, что общая масса изъятого относится к крупному размеру.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в крупном размере»).
По ходатайству следователя суд избрал в отношении 16-летнего подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также собирают и закрепляют доказательственную базу.
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