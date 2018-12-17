Трое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области 17 декабря Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Трое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области 17 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Всего, по данным ведомства, в области за минувшие сутки зарегистрировано 17 пожаров, один из них – в Нижнем Новгороде. В результате трёх пожаров погибли люди, два из них, предположительно, произошли из-за неосторожности при курении.

Так, в 10:45 в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в селе Белозерово Дальнеконстантиновского района. В помещении спальной комнаты у кровати пожарные обнаружили тело погибшего 58-летнего хозяина дома. Площадь пожара составила 1 кв.метр. По предварительным данным, причиной стала неосторожность при курении.

В 11:45 произошёл пожар в личном жилом доме на двух хозяев в деревне Минеево Уренского района. В результате сгорел дом на площади 120 кв.метров, в нём был обнаружен погибший 58-летний мужчина. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ещё одно сообщение поступило в 17:05. Возгорание произошло в квартире в расселенном двухквартирном доме в р.п. Пижма Тоншаевского района. На месте пожара было обнаружено тело 68-летнего мужчины, который, по предварительным данным, проживал в доме незаконно. В результате пожара обгорела внутренняя отделка, имущество на общей площади 12 кв.метров. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении.