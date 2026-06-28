Нижегородка лишилась более 7 млн рублей ради «инвестиций на бирже»

32‑летняя жительница Ленинского района стала жертвой мошенников, потеряв более семи миллионов рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В течение месяца с женщиной в мессенджере общался неизвестный, представившийся куратором на бирже. Он предложил схему быстрого заработка через инвестиционную платформу.
Следуя его указаниям, нижегородка зарегистрировалась на ресурсе и создала криптокошелек. После этого она перевела злоумышленникам 7 028 000 рублей — прямыми переводами и через криптообменный пункт. Из этой суммы 1,8 миллиона рублей были взяты из личных сбережений, еще более пяти миллионов рублей женщина оформила в кредит.
Когда вывести якобы заработанные средства не удалось, а связь с «куратором» прекратилась, потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.
Ранее мы сообщали о том, что нижегородка перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей, чтобы их не похитили.
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