Нижегородка лишилась более 7 млн рублей ради «инвестиций на бирже» Происшествия

32‑летняя жительница Ленинского района стала жертвой мошенников, потеряв более семи миллионов рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В течение месяца с женщиной в мессенджере общался неизвестный, представившийся куратором на бирже. Он предложил схему быстрого заработка через инвестиционную платформу.

Следуя его указаниям, нижегородка зарегистрировалась на ресурсе и создала криптокошелек. После этого она перевела злоумышленникам 7 028 000 рублей — прямыми переводами и через криптообменный пункт. Из этой суммы 1,8 миллиона рублей были взяты из личных сбережений, еще более пяти миллионов рублей женщина оформила в кредит.

Когда вывести якобы заработанные средства не удалось, а связь с «куратором» прекратилась, потерпевшая обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородка перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей, чтобы их не похитили.