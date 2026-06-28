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Волонтеры за день разыскали семерых пропавших в Нижегородской области

28 июня 2026 11:03 Происшествия
Волонтеры за день разыскали семерых пропавших в Нижегородской области

Волонтеры ДПСЦ «Рысь» за 27 июня провели несколько поисковых операций в Нижегородской области и нашли живыми семерых человек, в том числе четверых детей. Об этом добровольцы рассказали в социальных сетях.

Первая заявка поступила из Кстова. Требовалось проверить информацию о молодом человеке, который с марта не выходил на связь со своей матерью, проживающей на Сахалине. После обработки данных и проверки предполагаемого адреса группа обнаружила его.

Затем поступили две параллельные заявки из Богородского округа — о пропаже двух пожилых мужчин с деменцией.

В селе Убежицы мужчина ушел из дома, пока его супруга ненадолго вышла в теплицу. Добровольцы оценили обстановку и начали поиск с помощью квадрокоптера. С воздуха специалисты обследовали поля и прилегающие участки. Пропавшего обнаружили на заросшем травой садовом участке.

Еще один поиск проходил в Богородске. Пожилая пара отправилась на садовый участок и разошлась в лесополосе. Мужчина не вернулся. Во время осмотра лесного массива и дорог один из волонтеров заметил в высокой траве человека в синей одежде. Мужчина стоял среди растений и перебирал их руками. Его эвакуировали.

Еще одна заявка поступила из городского округа Выкса. Пропали четверо детей, предположительно находившиеся в лесу. Они ушли из социально-реабилитационного центра за ягодами и заблудились. У одного ребенка при себе был телефон.

К поиску подключился оператор направления «ЭХО». Сначала определить местоположение не удавалось, однако позже дети смогли включить геолокацию на смартфоне. Получив координаты, группы выдвинулись в указанный район между двумя деревнями и обнаружили пропавших. Их доставили обратно в центр.

Ранее мы сообщали о том, что уплывшего на плоту нижегородца нашли мертвым спустя три дня поисков.

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Теги:
Дети Пенсионеры пропавшие
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