Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Богородском районе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Два человека погибли в аварии в Богородском муниципальном округе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло 27 июня в 13:22 на 431-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. По предварительным данным, 27-летний гражданин Республики Армения за рулем грузовика Shacman проигнорировал знак «Обгон запрещен» и выехал на полосу встречного движения. В этот момент произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage. 52-летний водитель и находившаяся в салоне легкового авто женщина-пассажир скончались на месте.

Водитель грузовика получил телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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