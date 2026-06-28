ДТП с «перевертышем» произошло на проспекте Гагарина: пострадала водитель

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Девушка пострадала в ДТП с «перевертышем» на проспекте Гагарина 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария произошла примерно в 10:35 неподалеку от дома №22. На перекрестке 59-летняя водитель автомобиля Kia поворачивала налево, а девушка за рулем машины Hyundai ехала прямо.
В результате столкновения травмы получила водитель второй легковушки. Каретой скорой помощи пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее мы сообщали о том, что два человека погибли в ДТП с грузовиком в Богородском округе.
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