Пьяный 16-летний водитель устроил ДТП с «перевертышем» в Нижегородской области Происшествия

Фото: пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области

ДТП с участием несовершеннолетнего случилось в Павловском округе 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла примерно в 14:14 в селе Большое Давыдово. 16-летний юноша за рулем автомобиля Nissan превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП подросток получил травмы. Каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в Павловскую ЦРБ. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с «перевертышем» произошло на проспекте Гагарина.