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Происшествия

Тело подростка выловили из озера в Нижнем Новгороде

28 июня 2026 09:13 Происшествия
Тело подростка выловили из озера в Нижнем Новгороде

Тело подростка извлекли из озера Воронка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла 27 июня в Кстовском районе. Уточняется, что тело погибшего ребенка выловила из озера водолазная группа аварийно-спасательного отряда. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца.

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Теги:
Дети Кстовский район Утонувшие
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