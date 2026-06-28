Тело подростка выловили из озера в Нижнем Новгороде Происшествия

Тело подростка извлекли из озера Воронка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла 27 июня в Кстовском районе. Уточняется, что тело погибшего ребенка выловила из озера водолазная группа аварийно-спасательного отряда. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что СК заинтересовался гибелью уплывшего на плоту 30-летнего нижегородца.