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Бизнес

Сервис "Ростелеком Лицей" проводит акцию с 50% скидкой на образовательные онлайн-курсы для школьников

18 декабря 2018 10:26  [40] Бизнес

Сервис "Ростелеком Лицей" и "Фоксфорд" дарят скидку в размере 50% на образовательные курсы по любым предметам до конца декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком" 18 декабря.

Онлайн-курсы включают в себя более 10 школьных предметов, а также подготовку к ЕГЭ с преподавателями лучших вузов страны: МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других. Предложение действует для школьников третьих-одиннадцатых классов.

"Задача сервиса "Ростелеком Лицей" – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей", - говорится в пресс-релизе.

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