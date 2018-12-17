"Люди обращаются в ЗАГС в самые важные моменты своей жизни", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

"Люди обращаются в ЗАГС в самые важные моменты своей жизни", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с Днём работников органов записи актов гражданского состояния 18 декабря 2018 года.



"История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В тот день был подписан Декрет Совнаркома РСФСР "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния", и вот уже более века органы ЗАГС работают на благо нашего государства", - напомнил спикер ЗС НО.

"Невозможно себе представить нашу жизнь без органов ЗАГС, ведь туда обращаются люди в самые важные моменты своей жизни и с радостью, и с болью, находя понимание и поддержку", - сказал Евгений Лебедев.

Он подчеркнул, что органами ЗАГС проводится огромная работа по пропаганде духовных и семейных ценностей, по защите материнства и детства, также через них проходит важная статистическая информация для разработки и принятия социальных программ и прогнозов развития каждого региона.

"В органах ЗАГС всегда трудятся высококвалифицированные сотрудники, от качества работы которых зависят судьбы людей. Вы достойно выполняете свои обязанности. Спасибо вам за самоотверженный труд, любовь к профессии и людям", - заключил Лебедев.