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Спорт

Глеб Никитин поздравил Олега Костина с полным комплектом наград на Чемпионате мира по плаванию

18 декабря 2018 15:13  [84] Спорт

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Олега Костина с полным комплектом наград на Чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 18 декабря 2018 года.

Первенство проходило с 11 по 16 декабря 2018 года в Китае. На Чемпионате мира по плаванию в 25-метровом бассейне нижегородец Олег Костин завоевал золото в эстафете 4х50 метров, серебро – в эстафете 4х100 метров и бронзу в составе команды России в смешанной комбинированной эстафете.

"Полный комплект медалей на Чемпионате мира – это прекрасный результат, достигнуть которого может только спортсмен с высочайшим уровнем подготовки", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, спортсмену удалось внести весомый вклад в общий результат российской сборной на этих соревнованиях. "Хочется сказать Олегу спасибо за его выступление и пожелать дальнейших успехов", - добавил Никитин.

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