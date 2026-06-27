Нападающий нижегородского «Торпедо» Пугачёв выбран «Монреалем» на драфте НХЛ Спорт

Фото: ХК «Торпедо»

Игрока нижегородского «Торпедо» Глеба Пугачёва задрафтовал «Монреаль» под 26-м номером.

Драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр».

Глебу Пугачёву 18 лет. Он родился в Алматы, где начал заниматься хоккеем, а потом вместе с семьёй переехал в Калининград. В дальнейшем игрок выступал за подольский «Витязь», после чего продолжил карьерное развитие в системе нижегородского «Торпедо».

В сезоне-2025/2026 нападающий играл в МХЛ за «Чайку». Кроме того, он провёл 15 матчей в ВХЛ за «Торпедо-Горький» и принял участие в 13 встречах КХЛ в составе основной команды «Торпедо».

Дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся 6 января — в игре против «Барыса».

Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Гагарина Красковский стал игроком ХК «Торпедо».