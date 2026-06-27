Нападающий нижегородского «Торпедо» Пугачёв выбран «Монреалем» на драфте НХЛ

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Игрока нижегородского «Торпедо» Глеба Пугачёва задрафтовал «Монреаль» под 26-м номером.
Драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало на домашней арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр».
Глебу Пугачёву 18 лет. Он родился в Алматы, где начал заниматься хоккеем, а потом вместе с семьёй переехал в Калининград. В дальнейшем игрок выступал за подольский «Витязь», после чего продолжил карьерное развитие в системе нижегородского «Торпедо».
В сезоне-2025/2026 нападающий играл в МХЛ за «Чайку». Кроме того, он провёл 15 матчей в ВХЛ за «Торпедо-Горький» и принял участие в 13 встречах КХЛ в составе основной команды «Торпедо».
Дебют в Континентальной хоккейной лиге состоялся 6 января — в игре против «Барыса».
Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Гагарина Красковский стал игроком ХК «Торпедо».
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