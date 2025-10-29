Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Спорт
29 июня 2026 11:22
Защитник Ян Гудков стал игроком ФК «Пари НН»
29 июня 2026 10:18
«Задача только одна — вернуться в РПЛ»: Гаранин рассказал о целях ФК «Пари НН»
28 июня 2026 15:42
Еще трое игроков нижегородского ХК «Торпедо» были выбраны на драфте НХЛ
28 июня 2026 13:03
Голкипер Ислам Имамов перешел в ФК «Пари Нижний Новгород»
27 июня 2026 12:08
Нападающий нижегородского «Торпедо» Пугачёв выбран «Монреалем» на драфте НХЛ
26 июня 2026 13:35
ФК «Пари НН» отдал Ярослава Крашевского в аренду «Арсеналу»
26 июня 2026 12:42
ФК «Пари НН» начнет сезон Первой лиги домашним матчем с «Ротором»
25 июня 2026 18:18
Нападающий ФК «Пари НН» Реналдо Сефас перешел в «Карабах»
25 июня 2026 15:00
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Красковский стал игроком ХК «Торпедо»
25 июня 2026 13:53
ХК «Торпедо» провел тройной обмен с «Автомобилистом» и московским «Динамо»
Спорт

«Задача только одна — вернуться в РПЛ»: Гаранин рассказал о целях ФК «Пари НН»

29 июня 2026 10:18 Спорт
«Задача только одна — вернуться в РПЛ»: Гаранин рассказал о целях ФК «Пари НН»

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин рассказал о ходе предсезонной подготовки, изменениях в составе и целях команды на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Говоря о кадровых изменениях, Гаранин отметил, что в команде собралось много перспективных молодых футболистов, которых он рассматривает как будущее клуба.

При этом на формирование состава влияет регламент Лиги PARI, отличающийся по требованиям к молодым игрокам от РПЛ. Трансферная работа продолжается, и возможны как новые приобретения, так и уход отдельных футболистов.

Также тренер прокомментировал уход Реналдо Сефаса. По его словам, в контракте футболиста была прописана сумма выкупа, и клуб не мог повлиять на ситуацию. При этом наставник подчеркнул, что оценивает игроков не только по действиям в атаке.

«Незаменимых людей нет. Те, кто восхищался действиями Сефаса в РПЛ, делали акцент лишь на атаку. Нас же интересует, чтобы игрок еще и в обороне отрабатывал. Безусловно, качество в атаке очень хорошее, но много фаз игры, где его просто не было у нас», — заявил он.

Главную задачу на предстоящий сезон тренер обозначил однозначно — возвращение в Премьер-лигу.

«Задача только одна — вернуться в РПЛ. Мы не будем этого скрывать. По-другому быть никак не может. Это должен быть клуб Премьер-лиги. Никто никого жалеть не будет. В этой ситуации будут жесткие требования и к нам, и к футболистам, и к клубу», — сказал Гаранин.

После ухода Вадима Лукьянова и Егора Кошкина команду пополнил голкипер Ислам Имамов. Гаранин уверен, что новичок способен навязать конкуренцию Никите Медведеву.

Оценивая готовность состава к борьбе за повышение в классе, Гаранин признался, что любому тренеру хочется иметь «суперзвезду» на каждой позиции. Тем не менее нынешнюю команду он считает сильной, если удастся сохранить ключевых игроков.

Напомним, стартовый матч чемпионата нижегородцы проведут против «Ротора» 12 июля. По словам тренера, соперник остается во многом загадкой из-за обновленного состава, хотя игровая модель сохранилась.

Ранее сообщалось, что защитник Ярослав Крашевский следующий сезон проведет в «Арсенале» на правах аренды.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
25 июня 2026 11:58
ФК «Пари НН» подписал трехлетний контракт с защитником Глебом Шильниковым
25 июня 2026 09:16
Роман Евгеньев подписал контракт с ФК «Пари НН» на два года
24 июня 2026 13:05
Нижегородским тренерам будут доплачивать за наставничество
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных