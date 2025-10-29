«Задача только одна — вернуться в РПЛ»: Гаранин рассказал о целях ФК «Пари НН» Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Вадим Гаранин рассказал о ходе предсезонной подготовки, изменениях в составе и целях команды на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Говоря о кадровых изменениях, Гаранин отметил, что в команде собралось много перспективных молодых футболистов, которых он рассматривает как будущее клуба.

При этом на формирование состава влияет регламент Лиги PARI, отличающийся по требованиям к молодым игрокам от РПЛ. Трансферная работа продолжается, и возможны как новые приобретения, так и уход отдельных футболистов.

Также тренер прокомментировал уход Реналдо Сефаса. По его словам, в контракте футболиста была прописана сумма выкупа, и клуб не мог повлиять на ситуацию. При этом наставник подчеркнул, что оценивает игроков не только по действиям в атаке.

«Незаменимых людей нет. Те, кто восхищался действиями Сефаса в РПЛ, делали акцент лишь на атаку. Нас же интересует, чтобы игрок еще и в обороне отрабатывал. Безусловно, качество в атаке очень хорошее, но много фаз игры, где его просто не было у нас», — заявил он.

Главную задачу на предстоящий сезон тренер обозначил однозначно — возвращение в Премьер-лигу.

«Задача только одна — вернуться в РПЛ. Мы не будем этого скрывать. По-другому быть никак не может. Это должен быть клуб Премьер-лиги. Никто никого жалеть не будет. В этой ситуации будут жесткие требования и к нам, и к футболистам, и к клубу», — сказал Гаранин.

После ухода Вадима Лукьянова и Егора Кошкина команду пополнил голкипер Ислам Имамов. Гаранин уверен, что новичок способен навязать конкуренцию Никите Медведеву.

Оценивая готовность состава к борьбе за повышение в классе, Гаранин признался, что любому тренеру хочется иметь «суперзвезду» на каждой позиции. Тем не менее нынешнюю команду он считает сильной, если удастся сохранить ключевых игроков.

Напомним, стартовый матч чемпионата нижегородцы проведут против «Ротора» 12 июля. По словам тренера, соперник остается во многом загадкой из-за обновленного состава, хотя игровая модель сохранилась.

Ранее сообщалось, что защитник Ярослав Крашевский следующий сезон проведет в «Арсенале» на правах аренды.