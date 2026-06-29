Защитник Ян Гудков стал игроком ФК «Пари НН» Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

24-летний защитник Ян Гудков стал игроком «Пари Нижний Новгород». Нижегородский клуб договорился с ФК «Челябинск» о выкупе прав на футболиста, после чего с ним было подписано соглашение сроком на три года.

Гудков родился 5 марта 2002 года в Саранске. Футбольное образование получил в академии «Чертаново».

В разные годы защитник выступал за «Олимп-Долгопрудный», саратовский «Сокол», «Текстильщик», «Крылья Советов-2» и «Кубань Краснодар».

С июля 2024 года он защищал цвета «Челябинска».

В сезоне-2025/2026 левоногий защитник провел 34 матча в Первой лиге и Кубке России. На его счету два забитых мяча и одна результативная передача. В 94% встреч Ян выходил на поле в стартовом составе.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин заявил о намерении клуба вернуться в РПЛ.