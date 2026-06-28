Голкипер Ислам Имамов перешел в ФК «Пари Нижний Новгород»

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ФК «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с вратарем Исламом Имамовым. Об этом событии представители клуба сообщили в социальных сетях.
Ислам Имамов родился в Санкт-Петербурге и воспитывался в местной футбольной школе «Ижорец». Последние четыре года он выступал за «СКА-Хабаровск».
В сезоне 2025/2026 вратарь провел 16 матчей, в четырех из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Всего в Первой лиге футболист провел 79 матчей, 26 раз отыграв «на ноль».
Соглашение с 25-летним голкипером заключено по схеме «1+1», то есть на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Иса, рады приветствовать тебя в Нижнем Новгороде. Успехов и как можно больше побед в составе «Пари НН»! Добро пожаловать! — написали представители футбольного клуба.
Ранее мы сообщали о том, что ФК «Пари НН» отдал Ярослава Крашевского в аренду «Арсеналу».
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