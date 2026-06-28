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Еще трое игроков нижегородского ХК «Торпедо» были выбраны на драфте НХЛ

28 июня 2026 15:42 Спорт
Еще трое игроков нижегородского ХК «Торпедо» были выбраны на драфте НХЛ

Фото: МХК "Чайка"

Драфт НХЛ прошел 26 и 27 июня в США на арене «Баффало Сэйбрз» — «Кибэнк-центр». Клубы лиги задрафтовали еще трех игроков системы нижегородского «Торпедо».

На второй день был выбран вратарь Егор Рыбкин — под 89-м номером его задрафтовал «Лос-Анджелес Кингз». Этот выбор для многих стал неожиданным: в прошлом сезоне хоккеист провел 11 матчей в регулярном чемпионате МХЛ за команду «Чайка» и на взрослом уровне не выступал.

Под 99-м номером был избран форвард Виктор Федоров — его задрафтовал «Сиэтл Кракен». Под 173-м номером «Нью-Йорк Айлендерс» забрал нападающего Артема Матюка, который также играл за «Чайку».

Напомним, что в первый день «Монреаль» задрафтовал под 26-м номером игрока «Торпедо» Глеба Пугачева. В сезоне-2025/2026 нападающий выступал в МХЛ за «Чайку». Кроме того, он провел 15 матчей в ВХЛ за «Торпедо-Горький» и поучаствовал в 13 встречах КХЛ в составе основной команды «Торпедо».

Как подчеркнули представители нижегородского клуба, по числу выбранных хоккеистов «Торпедо» стало самым представительным клубом страны на драфте этого года. Всего за семь раундов драфта НХЛ были выбраны 223 игрока, из которых 25 — представители России.

Ранее мы сообщали о том, что ХК «Торпедо» провел тройной обмен с «Автомобилистом» и московским «Динамо».

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" ХК Чайка
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