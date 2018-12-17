Почти 120 домов и 14 соцобъектов в Московском районе Нижнего Новгорода отключены от холодной воды из-за планового ремонта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 120 домов и 14 соцобъектов в Московском районе Нижнего Новгорода отключены от холодной воды из-за планового ремонта. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС 18 декабря.

Согласно информации, на ул. Рябцева у дома №13 проводятся плановые ремонтные работы на трубопроводе диаметром 1 метр.

В связи с этим, с 09:00 от холодного водоснабжения отключены 116 жилых домов, в которых проживает 17350 жителей. Отключения произведены по следующим адресам: ул. 50 лет Победы, 1, 12, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 4/1, 6/2; ул. Гвардейцев, 9, 12, 10, 8, 11, 11А, 16, 18; ул. Страж Революции, 21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 6/3, 9, 11, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 7/5, 8, 8/4, 9/6; ул. Березовская, 101, 102а, 104/1, 104а, 106, 108, 110, 112, 87, 87а, 89, 89а, 91, 95, 97; ул. Глинки, 40; ул. Софьи Перовской, 1, 1а, 3, 9; ул. Буревестника, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 9, 9а; ул. Безрукова, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Никонова, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 7/24;ул. Клюева, 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; пл. Кольцова, 1; ул. Коминтерна, 2; ул. Менжинского, 11, 6, 9; ул. Просвещенская, 2, 6.

Также без холодной воды находятся 14 социально-значимых объектов: шесть детсадов (№75 на ул. Гвардейцев, д. 7А), № 76 (на ул. Генерала Клюева, д. 12), № 417 (на ул. Березовская, д. 106А), № 212 (на ул. Гвардейцев, д. 13), № 94 (на ул. Березовская, д. 89Б), № 141 (на ул. Березовская, д. 95А), а также гинекологическое отделение роддома №5 (ул. Евгения Никонова, д. 21), детская городская больница №42 (ул. Страж Революции, д. 31), городская поликлиника №17 (ул. Страж Революции. Д. 35), школа № 178 (ул. Софьи Перовской, д. 2), школа № 68 (ул. Просвещенская, д. 4), гимназия № 67 (ул. Софьи Перовской, д. 5), школа-интернат № 86 (ул. Страж Революции, д. 10) и Институт бизнеса и политики (ул. Гвардейцев, д. 4А).

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе "Нижегородского водоканала", водоснабжение планируется включить около 19:00 18 декабря.