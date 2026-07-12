Нижегородцам рассказали, как спасти тонущего человека и не погибнуть самому Общество

Фото: Анастасия Назарова

За последние сутки в Нижегородской области утонули шесть человек, среди которых был ребенок. При этом почти треть несчастных случаев на воде происходит во время попыток спасти другого человека. О том, как правильно действовать в такой ситуации и не подвергать опасности собственную жизнь, рассказал медицинский блогер Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека».

Он напомнил, что международные протоколы спасения ILCOR рекомендуют придерживаться концепции «Голос, Бросок, Протяни». Заходить в воду следует только в самом крайнем случае, поскольку именно этот способ спасения считается наиболее опасным.

Первый этап — «Голос». Необходимо громко и четко отдавать команды, например: «Плыви на мой голос! Перевернись на спину!». В состоянии паники у человека сужается сознание, поэтому уверенный командный голос способен помочь ему взять себя в руки.

Следующий этап — «Бросок». В качестве средств спасения можно использовать обычные предметы, которые окажутся под рукой: пустую пятилитровую бутылку, закрытый рюкзак или мяч. При этом бросать их рекомендуется не в самого человека, а перед ним.

Третий этап — «Протяни». Для этого подойдут длинные предметы, например ветка, весло, шарф или ремень. При оказании помощи нельзя стоять во весь рост на краю причала или скользкого берега. Вместо этого следует лечь на живот, широко расставить ноги и только после этого протянуть человеку выбранный предмет.

Если избежать захода в воду все же не удалось, подплывать к тонущему необходимо исключительно со спины. Если он пытается повернуться к спасателю, следует нырнуть под воду — из-за страха глубины человек сразу отпустит его.

Затем пострадавшего нужно захватить сзади под мышки или за волосы, уложить затылком себе на грудь и плыть на спине, работая ногами.

Отдельно Алексей Никонов рассказал, как действовать после того, как человека удалось вытащить на берег. Он призвал отказаться от устаревшего способа, при котором пострадавшего кладут животом на колено и пытаются «выжать» воду. По его словам, такие действия чаще причиняют вред.

Медицинский блогер пояснил, что воды в легких обычно почти нет из-за спазма связок, тогда как основная ее часть находится в желудке. Попытка «вылить» ее может вызвать рвоту, из-за которой дыхательные пути окажутся заблокированы.

Если пострадавший находится без сознания и не дышит, его необходимо сразу уложить на спину и приступить к сердечно-легочной реанимации.

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