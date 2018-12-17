Представители "Ростелекома" стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани Общество

Команда Ростелекома на DigitalSkills-2018 Фото: Пресс-служба МРФ Волга Ростелекома

Представители "Ростелекома" стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани. ОБ этом сообщает пресс-служба компании.

Сотрудники "Ростелекома" завоевали на чемпионате золото, серебро и бронзу. Мероприятие проходило в комплексе Kazan Expo. Сборная компании выступила в четырех компетенциях: "Анализ защищенности от внешних угроз", "Сетевое и системное администрирование", "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП" и "Машинное обучение и большие данные".

Как поясниили в пресс-службе, DigitalSkills-2018 - это второй отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills. В соревнованиях приняли участие 233 конкурсанта из 27 регионов России и 14 зарубежных стран. Работы оценивали 246 экспертов. Организаторами мероприятия выступили министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Республика Татарстан и Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

"Компания "Ростелеком", как оператор цифровых сервисов на базе новейших технологий, уделяет особое внимание развитию экспертизы в инновационных направлениях. Победа наших сотрудников в профильном чемпионате - это подтверждение их высокой квалификации и профессионализма", - сказал директор департамента HRM-технологий и аналитики ПАО "Ростелеком" Никита Черкасенко.

В компетенции "Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП" золото завоевали инженер электросвязи Ямало-Ненецкого филиала "Ростелекома" Алексей Луцкин и ведущий инженер электросвязи Ханты-Мансийского филиала Вячеслав Бобов. Они быстрее и качественнее всех отремонтировали оптику: нашли неисправность и сварили фрагменты кабеля. Это не первая победа тандема: специалисты стали лучшими и на WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.

Заявившиеся в компетенции "Анализ защищенности от внешних угроз" участники перевоплотились в "белых" хакеров. Они искали уязвимости на специальных серверах и в определенных программах. Второй результат показал специалист по кибербезопасности "Ростелекома" Алексей Черных.

"Ущерб компаний от хакерских атак ежегодно исчисляется миллиардами долларов. Киберпреступники похищают персональные данные клиентов, блокируют сайты, парализуют работу информационных систем предприятий и выводят средства с их банковских счетов.

Защита от внешних угроз - один из факторов успеха современного бизнеса. На соревновании DigitalSkills мне удалось свести к минимуму вероятность взлома сервера, определив слабые места в его защите - такие задания я выполняю каждый день", - рассказал Алексей Черных.

Бронзу по "Сетевому и системному администрированию" "Ростелекому" принесли ведущий инженер электросвязи Воронежского филиала Артур Тюхов и ведущий инженер электросвязи макрорегионального филиала "Волга" Даниил Каравайцев, оперативно выполнившие пусконаладку телекоммуникационного оборудования и виртуальных информационных систем.

Для участников и гостей чемпионата в Kazan Expo работала презентационная площадка "Ростелекома". Желающие знакомились с деятельностью подразделений компании, занимающихся строительством и эксплуатацией магистральных сетей связи, обменивались опытом и проходили мастер-классы по сварке оптики. Любители онлайн-игр могли посетить игровую зону и протестировать возможности тарифного плана "Игровой".