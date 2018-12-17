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Общество

Урок Мужества состоялся в нижегородской школе №115 в рамках годовщины празднования Дня морской пехоты

18 декабря 2018 18:34  [105] Общество

Урок Мужества состоялся в нижегородской школе №115 в рамках годовщины празднования Дня морской пехоты. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Организатором мероприятия выступила нижегородская областная организация ветеранов морской пехоты "Варяг".

Уромк Мужества в школе №115 был посвящен моряку, матросу, Герою Советского Союза Евгению Александровичу Никонову, который во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Таллина.

Боец отряда обороны главной базы Балтийского флота матрос Никонов при выполнении задания по разведке расположения войск противника в районе города Кейла 19 августа 1941 года получил в бою тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии был схвачен врагом. В группе были эстонские солдаты, одетые в форму бойцов Красной армии. Пленный матрос представлял большую удачу для диверсионного отряда. Благодаря ему возможно было узнать расположение и численность советских войск. Однако Евгений Никонов отказался отвечать на все вопросы. Его подвергли пыткам, но и это не дало результата. Тогда его привязали к дереву, облили бензином и заживо сожгли. Советские моряки отбили хутор, нашли тела погибших моряков, среди которых было и исколотое штыками, с выколотыми глазами обугленное тело Евгения Никонова.

Память о беззаветном подвиге герое хранится до сих пор. В Московском районе Нижнего Новгорода в 1957 году именем Евгения Никонова назвали улицу и школу №68, где он учился. Позднее перед зданием школы установлен памятник работы скульптора Пурихова. В 1972 году в школе открыт музей героя. Была установлена мемориальная доска и на заводе, где работал Никонов. Имя Евгения Никонова носит одна из детских библиотек Московского района. Кроме того, в городах Тольятти и Самаре улицы были названы именем героя.

"Мы стараемся как можно чаще проводить Уроки Мужества в школах Нижнего Новгорода и области. Именно они дают возможность ребятам осознать патриотизм, преданность и любовь к Родине не с помощью высокопарных слов, а через судьбу живого человека. Из этого и складывается воспитание подрастающего поколения. Я думаю, это важно", - сказал председатель организации ветеранов морской пехоты "Варяг" Олег Дроздов.

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