Нижегородские социальные проекты могут получить госфинансирование Общество

Лучшие проекты общественных организаций и социальных предпринимателей смогут получить государственное финансирование. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя открытие в Выксе центра помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья "Созвездие".

"Есть общественные проблемы, которые требуют особо чуткого отношения. Например, это помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, обучение детей с особенностями развития, уход за пожилыми и тяжелобольными людьми", - сказал губернатор.

"Часто волонтеры, общественные организации и инициативные предприниматели предлагают более эффективное решение социальных проблем, чем традиционные государственные структуры. Задача органов власти - поддержать эти инициативы", - добавил он.

Глеб Никитин пояснил, что в Нижегородской области создан реестр поставщиков социальных услуг. Теперь в этот реестр также будут включать общественные организации и социальных предпринимателей, которые реализуют социальные проекты. Сейчас в реестре около 200 организаций, и их число будет пополняться.

Центр "Созвездие", открывшийся в Выксе, также планирует войти в реестр поставщиков социальных услуг. Он будет оказывать комплексные услуги по ранней помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации с привлечением уникальных специалистов, и использовать новейшие прогрессивные методы реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.