Будущее миграционных процессов в России: итоги круглого стола в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Валерий Горшков/ РИАМО

30 июня в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол «Россия в Большой Евразии в XXI веке: глобальные тренды миграционных процессов», организованный тремя ведущими учреждениями: информационно-консалтинговым центром «Аксон», философским клубом «Цивилизационное будущее России» и ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Об этом сообщает РИАМО.

Мероприятие открыл Александр Сегал, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Он предложил рассматривать будущее не только через призму текущих тенденций, но и с учетом стратегических целей, что подразумевает проактивный подход к решению миграционных вопросов.

Модератором дискуссии выступил Олег Агапов, профессор КИУ имени В. Г. Тимирясова. В своём вступительном слове он подчеркнул изменения в понимании термина «Большая Евразия». Совместно с Олегом Нуждиным, исполнительным директором ИКЦ «Аксон», он представил анализ объективных факторов, влияющих на миграционные процессы в Центральной Азии. Они отметили, что высокий уровень рождаемости и безработицы в регионе делают его источником избыточной рабочей силы, направляемой в Россию.

Специалист ИКЦ «Аксон» Лия Фаррахова обратила внимание на проблему водного дефицита в Центральной Азии. За последние четыре десятилетия доступность водных ресурсов уменьшилась более чем в три раза. Это приводит к увеличению социальной напряжённости, нагрузке на сельское хозяйство и рынок труда. В наихудшем случае Россия может столкнуться с усилением климатической миграции из региона.

Дмитрий Кирилин, первый заместитель гендиректора Агентства «ОКА», рассказал о сложностях экономической и социальной адаптации квалифицированных мигрантов. Он отметил, что ранее проблема бесконтрольной миграции заключалась в отсутствии цифровых инструментов для её отслеживания. Однако, начиная с 2024—2025 годов, благодаря новым государственным инициативам, ситуация значительно улучшилась.

Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы «ЦИРКОН», представил данные о миграционных предпочтениях населения на постсоветском пространстве. Он также обратил внимание на использование миграционных потоков как инструмента политического давления.

По итогам мероприятия были сформулированы рекомендации по эффективной и безопасной интеграции мигрантов, а также по укреплению гуманитарного влияния России в регионе.