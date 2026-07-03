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Что известно о состоянии пострадавших нижегородцев при атаке БПЛА 2 июля

03 июля 2026 15:50 Общество
Что известно о состоянии пострадавших нижегородцев при атаке БПЛА 2 июля

Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область 2 июля продолжают лечение в медицинском учреждении. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Один из пострадавших был доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Второй в тот же день самостоятельно обратился за медицинской помощью и также был госпитализирован.

По данным минздрава, сейчас состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Остальным пострадавшим помощь оказали на месте. Госпитализация им не потребовалась.

Напомним, в ночь на 2 июля в результате атаки вражеских БПЛА погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

Всего над территорией Нижегородской области были уничтожены 30 беспилотных летательных аппаратов. После падения обломков зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Расследованием атаки беспилотников вновь занимается Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что вечером 2 июля силы ПВО отразили еще одну атаку вражеских дронов.

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Теги:
беспилотники Здравоохранение Медицина и здоровье
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