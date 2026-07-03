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«Эн+ Тепло Волга» организовала летний отдых для более 120 детей сотрудников

03 июля 2026 17:44 Общество

Компания «Эн+ Тепло Волга» продолжает реализовывать программу поддержки семей своих сотрудников: этим летом более 120 ребят отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Предприятие компенсирует до 90% стоимости путевки, а для льготных категорий работников отдых детей предоставляется бесплатно.

Среди тех, кто пользуется этой возможностью, — сотрудница Автозаводской ТЭЦ, аппаратчик химводоочистки Екатерина Тихонова. Она уже третий год отправляет своего 11-летнего сына в полюбившийся лагерь «Сережа» в Арзамасском районе. Раньше вместе с ним ездила и старшая дочь. Обе путевки компенсировались до 90% стоимости за счет работодателя. В прошлом году в семье Тихоновых произошло радостное событие — родилась третья девочка. Семья получила статус многодетной, что позволило в этом году отправить сына в лагерь бесплатно.

«Лагерь очень хороший: питание вкусное, пятиразовое, с детьми постоянно занимаются. Сыну там очень нравится, — делится впечатлениями Екатерина Тихонова. — Для нашей семьи такая поддержка — это огромный плюс. Мы всегда пользуемся этой возможностью, ведь детям нужен полноценный летний отдых, и очень приятно, когда работодатель заботится не только о сотрудниках, но и о семьях».

В этом году география детского отдыха обширная. Сотрудники могли выбрать путевки в комфортабельные лагеря, расположенные в живописных экологически чистых местах Нижегородской области и Республики Чувашия.

Организация летней оздоровительной кампании — важнейший элемент заботы о персонале компании «Эн+ Тепло Волга».

«Компенсация летнего отдыха детей наших сотрудников — это одна из ключевых мер социальной поддержки, которая стабильно действует на предприятиях группы компаний. Мы гордимся тем, что ежегодно обеспечиваем возможность отдохнуть для более чем сотни ребят, даря им яркие и полезные каникулы», — отмечает директор по персоналу «Эн+ Тепло Волга» Ольга Дворцова.

Отправка детей в летние лагеря — лишь одно из направлений масштабной социальной политики предприятия. В компании выстроена комплексная система работы с персоналом, направленная как на уверенный карьерный рост, так и на широкий спектр социальных программ. Для новичков действуют индивидуальная программа адаптации и институт наставничества, всем сотрудникам доступны возможности для обучения и развития, корпоративные скидки и расширенный полис ДМС.

Фото: Т. Яровая

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