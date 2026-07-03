Центр подготовки для уязвимых групп к трудоустройству откроют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Центр подготовки для уязвимых групп планируется открыть в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения» ищет подрядчика. который займется организационно-методическое сопровождением запуска и работы учреждения. Начальная стоимость контракта составляет почти 2 млн рублей. Заявки принимаются до 20 июля, итоги подведут 23 июля. Контракт будет действовать с даты заключения до 31 декабря 2026 года, а услуги должны быть оказаны по 15 декабря.

В тендерной документации отмечается, что центр создается в Нижнем Новгороде как площадка предварительной подготовки кандидатов, которых направляет Проектный инклюзивный офис региона. Речь идет о людях из уязвимых групп, которым требуется дополнительное развитие навыков перед выходом к работодателю.

Будущий исполнитель должен помочь запустить центр: подобрать и обосновать площадку размещения, описать модель работы и ключевые процессы, выстроить взаимодействие с инклюзивным офисом, социальными источниками и работодателями.

Отдельный блок касается методической части. Нужно будет разработать или адаптировать учебные материалы, продумать, как оценивать стартовые навыки кандидатов и их готовность к работе, и предложить формат индивидуальных маршрутов подготовки.

Кроме того, исполнитель должен будет обучить сотрудников центра, распределить их обязанности и подготовить должностные инструкции.

Отдельное внимание уделят взаимодействию с работодателями: предстоит искать подходящие вакансии, описывать трудовые функции и учитывать эти требования при подготовке соискателей.

Кроме того, исполнитель должен сопроводить первые кейсы обучения и последующей маршрутизации соискателей к работодателям, а по итогам представить рекомендации по дальнейшему развитию и масштабированию центра.

Ожидается, что по завершении контракта центр будет запущен, определена его модель работы, подготовлены сотрудники, налажено взаимодействие с социальными источниками и работодателями, а прошедшие подготовку кандидаты будут направлены для трудоустройства на открытый рынок труда.

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