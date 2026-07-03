Специалист госветслужбы спасла ослабленного после паводка селезня на Бору Общество

Начальник противоэпизотического отряда местного госветуправления Жанна Першина больше месяца выхаживает селезня, найденного после весеннего паводка на Бору. Об этом сообщает ИА «НТА‑Приволжье».

Птицу обнаружили местные жители: селезень плавал у забора на подтопленном участке, не реагировал на людей и не пытался улететь. При осмотре специалист не выявила ран и переломов и предположила сильный стресс. Птицу забрали на реабилитацию и поселили в теплице.

В первые дни селезень почти не двигался. Ему ежедневно меняли подстилку и воду, давали витамины. Постепенно он начал передвигаться, а затем уверенно ходить и бегать. Сейчас птица активно ест, купается под струей воды из шланга и привыкла к хозяйке.

По словам начальника отряда, селезню около года. Он уже окреп, но пока его не выпускают в дикую природу из‑за ослабленных крыльев и периода вывода утят на водоемах.

Предполагается, что через пару недель птицу перевезут на частный водоем под присмотр, чтобы она восстановила форму и смогла улететь к осени.

В комитете ветеринарии Нижегородской области напомнили, что помогать следует только действительно травмированной птице. В таких случаях ее нужно аккуратно поместить в коробку или корзину, накрыть легкой тканью и доставить в ветклинику либо обратиться в районное госветуправление.

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