Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 июля 2026 15:50
Эксклюзив
Что известно о состоянии пострадавших нижегородцев при атаке БПЛА 2 июля
03 июля 2026 15:34
Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области
03 июля 2026 15:22
Будущее миграционных процессов в России: итоги круглого стола в Нижнем Новгороде
03 июля 2026 15:16
Специалист госветслужбы спасла ослабленного после паводка селезня на Бору
03 июля 2026 15:00
Норму жилья на одного человека хотят пересмотреть в Нижегородской области
03 июля 2026 14:42
Нижегородская мэрия подбирает места для перехватывающих парковок
03 июля 2026 13:39
Эксклюзив
Названы районы Нижегородской области, где обитает больше всего рысей
03 июля 2026 13:23
Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 3 июля
03 июля 2026 13:06
Проезд у площади Театральной будут ограничивать из‑за «Горький fest»
03 июля 2026 12:33
Реконструкция второй очереди станции аэрации стартовала в Нижнем Новгороде
Общество

Специалист госветслужбы спасла ослабленного после паводка селезня на Бору

03 июля 2026 15:16 Общество
Специалист госветслужбы спасла ослабленного после паводка селезня на Бору

Начальник противоэпизотического отряда местного госветуправления Жанна Першина больше месяца выхаживает селезня, найденного после весеннего паводка на Бору. Об этом сообщает ИА «НТА‑Приволжье».

Птицу обнаружили местные жители: селезень плавал у забора на подтопленном участке, не реагировал на людей и не пытался улететь. При осмотре специалист не выявила ран и переломов и предположила сильный стресс. Птицу забрали на реабилитацию и поселили в теплице.

В первые дни селезень почти не двигался. Ему ежедневно меняли подстилку и воду, давали витамины. Постепенно он начал передвигаться, а затем уверенно ходить и бегать. Сейчас птица активно ест, купается под струей воды из шланга и привыкла к хозяйке.

По словам начальника отряда, селезню около года. Он уже окреп, но пока его не выпускают в дикую природу из‑за ослабленных крыльев и периода вывода утят на водоемах.

Предполагается, что через пару недель птицу перевезут на частный водоем под присмотр, чтобы она восстановила форму и смогла улететь к осени.

В комитете ветеринарии Нижегородской области напомнили, что помогать следует только действительно травмированной птице. В таких случаях ее нужно аккуратно поместить в коробку или корзину, накрыть легкой тканью и доставить в ветклинику либо обратиться в районное госветуправление.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородский зоопарк захотел навсегда оставить себе спасенного орлана.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Животные Птицы
Поделиться:
Новости по теме
28 июня 2026 16:12
Сибирских косуль заметили в Нижегородской области: видео
24 июня 2026 18:50
Спасенные в Нижегородской области лосята переезжают в другой регион
15 июня 2026 09:39
Хозяев для служебных овчарок и спаниеля ищут в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных