Движение по западному обходу Арзамаса открыто по временной схеме Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Нижегородской области открыли рабочее движение на участке новой дороги «Выездное — железнодорожная станция Арзамас-1». Об этом сообщили сообщили в ГУАД Нижегородской области.

Для автомобилистов доступен отрезок длиной 4,6 км — от кольцевой развязки в районе рабочего поселка Выездное (у трассы Владимир — Муром — Арзамас) до дороги Арзамас-1 — Марьевка — Ковакса — Пиявочное. Новый маршрут позволяет водителям объезжать город без заезда в его черту.

Движение организовано по временной схеме. На открытом участке действует ограничение скорости до 40 км/ч, водителей просят соблюдать требования дорожных знаков.

Объект создается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Общая протяженность трассы составит 5,183 км. Из них 2,798 км пройдут вне населенных пунктов — это дорога III категории с двумя полосами по 3,5 м, обочинами по 2,5 м и расчетной скоростью до 100 км/ч. Еще 2,385 км расположены в границах города: здесь предусмотрены две полосы движения, тротуары шириной 2−2,25 м, расчетная скорость — до 50 км/ч.

Строительство продолжается. В планах — завершение путепровода тоннельного типа под железнодорожной насыпью и участка дороги протяженностью 583 метра с выходом к перекрестку улиц Ведерникова и Станционная.

С 2019 года в Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги») отремонтировано более 6,6 тыс. км дорог, построено и реконструировано около 140 км региональных трасс. В 2025 году в нормативное состояние приведен 761 км дорожной сети при плане 626 км.

Ранее сообщалось, что в 2026 году по нацпроекту обновят более 600 километров дорог.