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Орден Мужества вручили семье погибшего участника СВО в Канавине

03 июля 2026 19:20 Общество
Орден Мужества вручили семье погибшего участника СВО в Канавине

Фото: администрация Канавинского района

Семье рядового Антона Комаровского, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, вручили орден Мужества. Церемония прошла в администрации Канавинского района.

Глава Канавинского района Артём Иванов отметил, что Антон Комаровский проявил мужество и верность воинскому долгу. По его словам, военнослужащий с честью выполнил поставленные задачи, а его поступок является примером преданности Родине.

«Словами трудно передать ту боль, которую мы испытываем сегодня. Мы скорбим вместе с семьей. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказал Артём Иванов.

В церемонии также принял участие военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода Алексей Квашнин.

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Теги:
Награды СВО
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