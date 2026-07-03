Движение на Звездинке в Нижнем Новгороде временно перекроют из‑за работ на сетях Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на несколько дней ограничат проезд по улице Звездинка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта будет закрыто в районе дома № 12.

Ограничения начнут действовать с 22.00 3 июля и продлятся до 6.00 6 июля. В этот период на участке проведут неотложные работы на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, соблюдать повышенную внимательность и ориентироваться на установленные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что улицу Малую Покровскую частично перекрыли до августа.