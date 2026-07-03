Норму жилья на одного человека хотят пересмотреть в Нижегородской области Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области готовят изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Проект постановления разработало областное министерство градостроительной деятельности и развития агломераций. Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и предполагает комплексное обновление действующих нормативов, утверждённых ещё в 2015 году.

Причина пересмотра — несоответствие нынешней редакции методическим рекомендациям Минэкономразвития России, утверждённым в 2021 году. Кроме того, в действующих нормативах есть ссылки на правовые акты, которые уже утратили силу.

Изменения затронут и практические вопросы, с которыми сталкиваются проектировщики. В частности, планируется уточнить нормы обеспеченности жильём на одного человека в зависимости от класса и типа жилья — квартир или индивидуальных домов. Именно этот показатель ложится в основу расчётов потребности в школах, детских садах, поликлиниках и других объектах социальной инфраструктуры при застройке новых территорий.

Документом предлагается закрепить следующие нормы: для многоквартирных домов, строящихся для государственных и муниципальных нужд (в том числе для расселения аварийного фонда и предоставления жилья по договорам соцнайма), — 25 кв. м на человека; для домов класса «Стандарт» — 30 кв. м; «Комфорт» — 40 кв. м; «Бизнес» — 45 кв. м; «Премиум» — 50 кв. м. Для блокированной и индивидуальной жилой застройки норматив составит 40 кв. м на человека. При этом выбранный показатель должен быть обоснован в документации по планировке территории, мастер-плане КРТ и проектной документации.

Также хотят расширить способы озеленения территорий, чтобы застройка была более разнообразной и соответствовала нормативам. Ещё одно новшество — возможность размещать спортивное ядро образовательных учреждений на эксплуатируемой кровле. Это особенно актуально для строительства и реконструкции объектов в условиях плотной застройки.

Проект закрепляет расчётные показатели минимальной обеспеченности жителей объектами регионального и местного значения, включая пожарные депо, а также устанавливает предельные показатели их территориальной доступности.

Документ отнесён к актам с высокой степенью регулирующего воздействия. При этом дополнительных расходов для застройщиков и проектных организаций не ожидается. Согласование с областным Минфином не требуется.

Ранее в области утвердили норму предоставления жилья для граждан, проживающих по договорам социального найма в домах, включенных в границы КРТ, при их расселении.