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Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области

03 июля 2026 15:34 Общество
Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области

Только девять водоемов пригодны для купания в Нижегородской области. Еженедельный список опубликован управлением Роспотребнадзора по региону.

Сейчас в региональной столице можно купаться лишь на трех озерах: на Сортировочном на улице Архангельской и Березовой роще в Канавинском районе, ПКиО второй очереди на улице Смирнова и проспекте Молодежном, а также на обоих пляжах озера Силикатного в Ленинском районах.

В городах региона пригодными признаны пляжи на озере Юрасовское на Бору, «У Крутой горы» в Богородске, пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, реке Белой в Городце, а также все три пляжа на Верхнем пруду в Выксе.

Ранее мы сообщали о том, что природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории Мещерского озера.

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
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