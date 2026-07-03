Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области Общество

Только девять водоемов пригодны для купания в Нижегородской области. Еженедельный список опубликован управлением Роспотребнадзора по региону.

Сейчас в региональной столице можно купаться лишь на трех озерах: на Сортировочном на улице Архангельской и Березовой роще в Канавинском районе, ПКиО второй очереди на улице Смирнова и проспекте Молодежном, а также на обоих пляжах озера Силикатного в Ленинском районах.

В городах региона пригодными признаны пляжи на озере Юрасовское на Бору, «У Крутой горы» в Богородске, пруду «408 км» и реке Теша в Арзамасе, реке Белой в Городце, а также все три пляжа на Верхнем пруду в Выксе.

Ранее мы сообщали о том, что природоохранная прокуратура выявила нарушения на территории Мещерского озера.