Жители Дзержинска могут высказать свое мнение о концепции музея химии в городе Культура и отдых

Жители Дзержинска могут высказать свое мнение о концепции музея химии в городе Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Жители Дзержинска Нижегородской области могут высказать свое мнение о концепции музея химии в городе. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Вопрос о целесообразности создания музея химии в Дзержинске был рассмотрен на одном из заседаний профильного комитета под председательством депутата Думы Людмилы Кемайкиной.

Напомним, что создание музея химии включено в план мероприятий Стратегии социально-экономического развития городского Дзержинска до 2030 года. Члены комитета рекомендовали администрации города в срок до 7 декабря направить в адрес комитета концепцию создания музея химии.

Музей, с точки зрения депутатов, необходим как для обобщения и сохранения памяти об индустриальном наследии города и дзержинцах, внесших большой вклад в развитие химической промышленности, так и для популяризации среди подрастающего поколения научных знаний в области химии.

Людмила Кемайкина рассказала, что к ней неоднократно обращались с вопросом о создании музея химии горожане – представители общественности, журналисты, жители округа.

"Я вижу, с каким трепетом дзержинцы относятся к своей истории, в том числе, и сохранению памяти о земляках, внесших огромный вклад в развитие химической отрасли. Я полностью разделяю с ними мысль, что городу нужен музей химии. Раньше выставочные экспозиции были на разных предприятиях. Сегодня музей сохранился на базе одного из старейших заводов - имени Свердлова".

Проект концепции был представлен в профильный комитет. Автором документа выступила директор МБУК "Дзержинский краеведческий музей" Светлана Гусева.

По мнению автора, музей должен располагаться в городском центре, что обеспечит его равнодоступность для жителей разных районов, в структуру музея помимо собственно основной экспозиции, фондохранилища и административной зоны обязательно должны входить помещения культурно-просветительского назначения. Они предназначены для проведения мастер-классов, кружковой и лекционной работы, детских игровых программ.

По тематике Светлана Гусева предлагает разделить экспозицию на разделы - история химии, развитие химической промышленности в Дзержинске, химия и экология, химия вокруг нас, интерактивный зал.

"Музей химического профиля должен отличаться от музеев другого вида. Это связано с особенностью демонстрации химических процессов и оборудования. Здесь недостаточно обычного показа предметов, а нужно представить химические явления в занимательной форме, ориентированной на интерактивную коммуникацию", - говорится в проекте концепции и делается акцент на широкое использование IT-технологий.

Первоначальной базой для создания фондов нового музея химии может являться коллекция Дзержинского краеведческого музея "Химическая промышленность". Однако автор концепции отмечает, что данная коллекция небольшая и не носит систематического характера, поэтому в качестве одного из источников для пополнения фондов предлагается использовать предметы из бывших ведомственных музеев, не функционирующих в настоящее время, но сохранивших важные документы, фотографии и предметы.



Людмила Кемайкина рассказала, что ранее как председатель профильного комитета она подготовила письмо в областное министерство культуры с просьбой дать разъяснения об условиях возможного софинансирования со стороны области в организации музея химии. В ответе министерства изложены критерии, необходимые для регионального софинансирования проекта в рамках областной адресно-инвестиционной программы. В частности, необходима заявка с утвержденной проектно-сметной документацией ремонтных работ здания, удовлетворяющих условиям для размещения музея.

Депутат поделилась своей точкой зрения в отношении развития проекта: "Как я понимаю, для создания музея надо несколько составляющих: наличие профессионалов своего дела, музейных работников, которые систематизируют всю информацию по истории развития химической промышленности, наличие помещения для музея и экспонатов, средства на его существование. Сейчас может показаться, что это непочатый край работы. Но с чего-то надо начать".

На текущем этапе Людмила Кемайкина предложила подключить горожан к обсуждению идеи создания музея химии: "Сегодня я предлагаю горожанам принять участие в обсуждении проекта концепции, высказывать свои мысли о том, в чем они видят цель создания музея, о его наполнении, работе с разными группами населения нашего города".

Проект концепции размещен на официальных страницах городской Думы и странице депутата Людмилы Кемайкиной в социальной сети "ВКонтакте", а также на официальном сайте городской Думы.

Свои предложения до 15 января 2019 года горожане могут оставлять как в социальной сети, так и направив письменно по адресу городской Думы: 606000 г.Дзержинск, ул.Кирова, 1, с пометкой "Музей химии".