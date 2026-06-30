Более 5 тысяч зрителей посетили фестиваль искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба Нижегородского театра оперы и балета

В Нижнем Новгороде подвели итоги VIII фестиваля искусств «Стрелка» (12+) — его посетили более 5 500 зрителей. По традиции фестиваль прошел на исторической сцене Нижегородского театра оперы и балета и концертном Пакгаузе при поддержке министерства культуры РФ и правительства Нижегородской области.

В этом году программа фестиваля была посвящена 130-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года (6+). Три недели в июне Нижний Новгород жил в ритме рубежа XIX-XX веков. Программа фестиваля представила слушателям как известную, так и редко исполняемую музыку. Дух времени, атмосфера поиска и обновления, нашедшие отражение в музыкальных партитурах, удивительно точно перекликаются с той созидательной энергией, которой жил Нижний Новгород на исходе XIX столетия.

«Фестиваль „Стрелка“ с момента своего создания в 2019 году неуклонно расширяет и развивает свою программу и аудиторию. Сегодня это фестиваль мирового уровня, предлагающий публике премьеры новых оперных постановок, симфонические и камерные программы, посвященные вокальной музыке самых разных стран и эпох. В этом году мы раскрыли фантастически разнообразный и насыщенный мир музыки эпохи рубежа XIX-XX веков. Вокальная и симфоническая музыка Пуччини, Скрябина, Танеева, Яначека, Малера, Бузони, Шимановского, Мясковского, Малипьеро, Калинникова, Веберна, Чайковского и Леонкавалло причудливо переплеталась в концертах фестиваля, воссоздавая уникальную музыкальную атмосферу того времени», — отметил художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета и фестиваля искусств «Стрелка» Алексей Трифонов.

Открылся VIII фестиваль искусств «Стрелка» премьерой оперы Джакомо Пуччини «Богема» (12+) в постановке Екатерины Одеговой. Мировая премьера этой оперы состоялась ровно 130 лет назад, в 1896 году, и нижегородская сценическая версия стала мостиком между эпохами. После четырех премьерных показов «Богемы» пульс фестиваля переместился в концертный Пакгауз на Стрелке, где звучала интеллектуальная и чувственная камерная музыка. В симфонических концертах фестиваля с участием современных российских дирижёров Федора Леднева и Федора Безносикова прозвучали произведения Густава Малера, Кароля Шимановского, Александра Скрябина, Джан Франческо Малипьеро, Василия Калинникова, Антона фон Веберна и Ферруччо Бузони.

«Одна из главных особенностей нынешней „Стрелки“ — возможность услышать музыку, которая редко попадает в концертные афиши, несмотря на её безусловную художественную ценность. Мясковский, Шимановский, Бузони, Малипьеро — имена, хорошо известные музыкантам, но не всегда знакомые широкой публике. Тем более приятно видеть, что интерес слушателей к таким программам оказался очень высоким. Полные залы подтвердили простую вещь — публика готова к открытиям, если с ней говорят честно и предлагают музыку, за которой стоят талант, смысл и настоящая история. Для музыкантов это тоже редкая возможность исполнять сочинения, которые нечасто звучат на отечественной сцене, а для фестиваля повод расширять представление о том, насколько богат и разнообразен музыкальный мир», — подчеркнул и.о. директора Нижегородского театра оперы и балета Эдуард Мусаханянц.

На торжественном закрытии фестиваля под управлением маэстро Дмитрия Синьковского впервые в рамках одного вечера прозвучали одноактные оперы «Паяцы» (12+) Руджеро Леонкавалло и «Иоланта» (12+) Петра Чайковского, мировые премьеры которых состоялись в 1892 году. В партиях Недды, Тонио, Сильвио, Рене, Иоланты и Водемона блистали звезды премьерного блока «Богемы» — Мария Калинина, Константин Сучков, Евгений Фан, Матвей Пасхальский, Екатерина Ясинская, Сергей Кузьмин. В партии Канио дебютировал один из лучших теноров мира Иван Гынгазов.

Несмотря на завершение театрального сезона, с 1 июля в концертном Пакгаузе стартует фортепианный фестиваль Pianissimo (12+), а с 10 июля — серия концертов «Навстречу музыке. Джаз» (12+).