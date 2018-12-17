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Происшествия

Иномарка сбила двух переходивших дорогу "на красный свет" пешеходов в Нижнем Новгороде

19 декабря 2018 09:37  [176] Происшествия

Иномарка сбила двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, в Сормовском районе Нижнего Новгорода 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 21:40 на ул. Культуры, 3. Согласно информации, 30-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате 50-летний и 57-летний мужчины были госпитализированы с тяжёлыми травмами головы.

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