Глеб Никитин поздравил БК "Нижний Новгород" с победой над польским "Анвилом"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил баскетбольный клуб "Нижний Новгород" с победой над польским "Анвилом". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Матч регулярного сезона Лиги Чемпионов состоялся 18 декабря 2018 года на арене КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде. Встреча закончилась со счетом 86:62 в пользу хозяев.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев со второй домашней победой. "Баскетбольному клубу "Нижний Новгород" удалось одержать верх над чемпионом Польши "Анвилом". Это яркое событие в спортивной жизни региона", - отметил Глеб Никитин.
Следующую игру БК "Нижний Новгород" проведет 20 декабря в Самаре с местным клубом.
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