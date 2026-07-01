Геннадий Гарагуля покинул пост главного тренера ПКМФ «Торпедо» Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Геннадий Гарагуля покидает мини-футбольное «Торпедо» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Специалист возглавил мужскую команду «Торпедо» в начале сезона 2025/2026.

Под его руководством коллектив провёл 64 официальных матча, в которых одержал 32 победы и восемь раз сыграл вничью. По итогам отдельных туров БЕТСИТИ Суперлиги Геннадий Николаевич четырежды признавался лучшим тренером.

Гарагуля работал в структуре клуба с 2018 года. Изначально он занимал должность тренера вратарей «Оргхима». К тому моменту специалист уже имел опыт сотрудничества со сборной России, где также отвечал за подготовку голкиперов.

«Мы благодарим Геннадия Николаевича за профессионализм, преданность делу, силы и душу, которые он на протяжении многих лет вкладывал в работу в системе „Торпедо“. Его путь в клубе — это история ответственности, труда и верности футзалу», — написали представители клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона мини-футбольное «Торпедо» заняло седьмое место в Суперлиге. В четвертьфинале плей-офф команда уступила будущему чемпиону турнира «Ухте».

Ранее сообщалось, что Альберт Логинов займется подготовкой защитников в ХК «Торпедо».