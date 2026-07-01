Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
01 июля 2026 12:02
Геннадий Гарагуля покинул пост главного тренера ПКМФ «Торпедо»
30 июня 2026 16:05
Два шахматных турнира провел в Нижнем Новгороде сенатор РФ Сергей Карякин
30 июня 2026 14:56
Проект «НашСтадион» реализуют с помощью «Карты жителя Нижегородской области»
29 июня 2026 19:19
Альберт Логинов вошел в тренерский штаб нижегородского «Торпедо»
29 июня 2026 16:27
Билеты на Суперкубок России в Нижнем Новгороде разобрали за час
29 июня 2026 14:47
ФК «Пари НН» выкупил права на еще одного молодого игрока «Челябинска»
29 июня 2026 11:22
Защитник Ян Гудков стал игроком ФК «Пари НН»
29 июня 2026 10:18
«Задача только одна — вернуться в РПЛ»: Гаранин рассказал о целях ФК «Пари НН»
28 июня 2026 15:42
Еще трое игроков нижегородского ХК «Торпедо» были выбраны на драфте НХЛ
28 июня 2026 13:03
Голкипер Ислам Имамов перешел в ФК «Пари Нижний Новгород»
Спорт

Геннадий Гарагуля покинул пост главного тренера ПКМФ «Торпедо»

01 июля 2026 12:02 Спорт
Геннадий Гарагуля покинул пост главного тренера ПКМФ «Торпедо»

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Геннадий Гарагуля покидает мини-футбольное «Торпедо» в связи с истечением срока трудового соглашения.

Специалист возглавил мужскую команду «Торпедо» в начале сезона 2025/2026.

Под его руководством коллектив провёл 64 официальных матча, в которых одержал 32 победы и восемь раз сыграл вничью. По итогам отдельных туров БЕТСИТИ Суперлиги Геннадий Николаевич четырежды признавался лучшим тренером.

Гарагуля работал в структуре клуба с 2018 года. Изначально он занимал должность тренера вратарей «Оргхима». К тому моменту специалист уже имел опыт сотрудничества со сборной России, где также отвечал за подготовку голкиперов.

«Мы благодарим Геннадия Николаевича за профессионализм, преданность делу, силы и душу, которые он на протяжении многих лет вкладывал в работу в системе „Торпедо“. Его путь в клубе — это история ответственности, труда и верности футзалу», — написали представители клуба.

Напомним, по итогам минувшего сезона мини-футбольное «Торпедо» заняло седьмое место в Суперлиге. В четвертьфинале плей-офф команда уступила будущему чемпиону турнира «Ухте».

Ранее сообщалось, что Альберт Логинов займется подготовкой защитников в ХК «Торпедо».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПКМФ "Торпедо" Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
29 июня 2026 16:27
Билеты на Суперкубок России в Нижнем Новгороде разобрали за час
29 июня 2026 10:18
«Задача только одна — вернуться в РПЛ»: Гаранин рассказал о целях ФК «Пари НН»
28 июня 2026 15:42
Еще трое игроков нижегородского ХК «Торпедо» были выбраны на драфте НХЛ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных