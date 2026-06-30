Проект «НашСтадион» реализуют с помощью «Карты жителя Нижегородской области» Спорт

Проект «НашСтадион», который позволит жителям региона заниматься спортом на базе школьных объектов во внеучебное время, прорабатывается в Нижегородской области в пилотном режиме в 2026 году. Об этом ИА «НТА-Приволжье» сообщили в региональном министерстве спорта.

Проект реализуется совместно с министерством образования Нижегородской области. Его цель — предоставить жителям доступ к спортивной инфраструктуре общеобразовательных организаций в часы, свободные от учебного процесса.

На первом этапе определены пять школ — по одной в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Пильне и Большом Мурашкине. Площадки отобраны по итогам конкурса среди муниципалитетов, подтвердивших готовность обеспечить доступ граждан к школьным спортобъектам с использованием «Карты жителя Нижегородской области».

Проект интегрируют в региональную государственную информационную систему «Единый агрегатор физкультурно-спортивных организаций Нижегородской области». В дальнейшем через эту платформу жители смогут записываться на занятия онлайн по утвержденному расписанию с помощью «Карты жителя».

В случае успешной реализации и положительной оценки пилота проект планируется постепенно расширить на другие муниципалитеты и спортивные объекты региона.

Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло объяснил, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы.