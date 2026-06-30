Два шахматных турнира провел в Нижнем Новгороде сенатор РФ Сергей Карякин Спорт

Фото: Роман Захваткин, организаторы Кубка Карякина

Нижний Новгород посетил сенатор Российской Федерации, многократный чемпион мира, международный гроссмейстер Сергей Карякин. В рамках визита он провел ряд встреч и мероприятий, направленных на популяризацию шахмат в регионе.

«Моя основная миссия в Нижнем Новгороде, да и вообще во всех регионах России, — это развитие спорта, развитие шахмат, в частности. И для меня Нижний Новгород — это особенный регион, потому что именно здесь вместе с губернатором в ноябре 2023 года мы открыли наш первый шахматный клуб, который в итоге перерос в огромнейшую сеть федерального масштаба», — рассказал Сергей Карякин.

В парке «Швейцария» прошел шахматный турнир «Кубок Сергея Карякина», в котором приняли участие около 500 спортсменов в возрасте от 6 до 88 лет из 22 регионов России.

Все победители и призеры получили право играть в суперфинале «Кубка Сергея Карякина». Тройка победителей среди мальчиков/юношей и обладательницы золотых и серебряных наград среди девочек/девушек завоевали право участия в международном турнире «Шахматные звезды» в Москве.

Кроме этого, в рамках Всероссийского турнира «Кубок Сергея Карякина» в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) прошёл региональный этап Гослиги по шахматам «Кубок правительства Нижегородской области».

По итогам соревнований в зачете среди государственных служащих и представителей корпоративных команд первое место заняла команда г. Бор, второе место — у команды из Краснобаковского м.о., третье — у команды Володарского м.о. По условиям турнира команда г. Бор примет участие в финальном турнире Гослиги по шахматам в Москве. Среди госорганизаций первое место завоевала спортивная школа по шахматам №3 из Нижнего Новгорода, на втором месте — спортивная школа по шахматам №2 из Кстова.

Награды победителям вручил лично Сергей Карякин. В мероприятии также приняли участие директор государственно-правового департамента Нижегородской области Александр Каморников и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

«В Нижегородской области ежегодно проводится целый ряд шахматных фестивалей и шахматных турниров, разработана программа развития школьных шахмат. За последний год число ребят, занимающихся этим видом спорта, увеличилось вдвое. Визиты гостей такого масштаба — это возможность для местных спортсменов поучаствовать в соревнованиях высокого уровня. Благодарю Сергея Александровича Карякина за внимание к нашему региону и проведение таких замечательных турниров», — рассказал Дмитрий Кабайло.

В этот же день легендарный шахматист и сенатор РФ провел встречу со слушателями образовательной программы КУПНО «Лидеры Нижегородской области». В ходе беседы Сергей Карякин ответил на вопросы участников проекта и рассказал, как навыки игры помогают в развитии лидерских качеств, насколько важна самомотивация в трудных жизненных ситуациях, каковы особенности работы с гражданами в рамках деятельности Совета Федерации и др.

«Шахматы — один из самых лидерских видов спорта, которые формируют логическое и аналитическое мышление, тренируют память и концентрацию внимания, учат нестандартному мышлению, а самое главное — развивают стратегическое планирование. Очень здорово, что для „Лидеров Нижегородской области“ провел открытый диалог человек, который знает все о мире шахмат — легендарный гроссмейстер Сергей Карякин. Он известен не только спортивными достижениями, но и своей патриотической позицией, активным сотрудничеством с Российским военно-историческим обществом», — отметил ректор КУПНО Иван Калмыков.

Проекты по развитию шахмат в субъектах РФ, которые курирует сенатор РФ, реализуются при поддержке партии «Единая Россия», Шахматного клуба Сергея Карякина и Федерации шахмат Московской области.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Спорт России», которая направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. Задачи программы: расширение спортивной инфраструктуры, проведение спортивно-массовые мероприятий, привлечение жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране развивается детский спорт, создаются новые возможности для ветеранов СВО, их ресоциализации с помощью занятий спортом.