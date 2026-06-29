Альберт Логинов вошел в тренерский штаб нижегородского «Торпедо» Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Альберт Логинов присоединился к тренерскому штабу «Торпедо». В клубе он будет отвечать за подготовку игроков обороны.

Напомним, ранее эту должность занимал Игорь Уланов.

В качестве хоккеиста Логинов становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги в 1996 году, а также выигрывал бронзу Континентального Кубка в 1999-м.

Тренерскую карьеру специалист начал в 2006 году. За это время он работал в «Ижстали» из Ижевска, «Молоте-Прикамье», а с 2021 года — в пермском «Молоте».

Кроме того, в его послужном списке МХК «Челны», «Зауралье» из Кургана, «Северсталь» (Череповец), «Металлург» (Новокузнецк), «Буран» (Воронеж) и «Дизель» (Пенза).

Вместе с клубом из Перми Логинов становился бронзовым призером чемпионата ВХЛ. Возглавляя «Зауралье», он выводил команду в полуфинал «Кубка Петрова».

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга отметил, что приглашении тренера во многом основывалось на позиции главного тренера команды Алексея Исакова, который представлял структуру обновленного штаба и разделение обязанностей между помощниками.

«Альберт Леонидович — опытный специалист, который помимо хоккейной практики глубоко погружен в теорию, много работает над видеоанализом и продолжает развиваться. Уверены, что тренерский штаб успешно выполнит поставленные задачи», — отметил Забуга.

Ранее сообщалось, что четырех игроков системы «Торпедо» выбрали на драфте НХЛ-2026.