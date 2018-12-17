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Автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе в Кстове Нижегородской области 18 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 17:55 на ул. Зеленая, 8А. Согласно информации, 52-летний водитель автомобиля Subaru совершил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал ребёнок, после осмотра в ЦРБ он был отпущен.
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