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Происшествия

Более тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода

09 июля 2026 13:33 Происшествия
Более тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области за полгода

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области за первые шесть месяцев 2026 года за пределы России отправили 1035 иностранных граждан.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, приставы сопроводили их до пунктов пропуска через государственную границу.

У всех выдворенных не было документов, которые позволяли бы им законно находиться и работать в стране.

Только на прошлой неделе приставы отправили домой 22 человек. Среди них — граждане Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.

Решения о выдворении принимались судами по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Теперь въезд в Россию для этих граждан будет закрыт на пять лет.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила требования к мигрантам. Теперь с 18 лет их дети обязаны оформить патент на работу или покинуть страну, а сами мигранты должны обеспечивать семью не ниже прожиточного минимума, иначе им грозит выдворение.

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Теги:
Мигранты Судебные приставы ФССП
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