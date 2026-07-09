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35-летняя пассажирка мотоцикла погибла в аварии в Пильне

09 июля 2026 12:57 Происшествия
35-летняя пассажирка мотоцикла погибла в аварии в Пильне

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Утром 9 июля в рабочем поселке Пильна Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Авария произошла на улице Новая в районе дома № 2.

По предварительным данным, 22-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Motoland VOYAGE 200 во время поворота не снизил скорость, потерял управление и врезался в забор.

В результате аварии тяжелые травмы получила 35-летняя пассажирка мотоцикла.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 103 человека погибло в ДТП в Нижегородской области в 2026 году.

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Теги:
ГАИ ДТП Пильнинский район
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