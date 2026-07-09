35-летняя пассажирка мотоцикла погибла в аварии в Пильне

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Утром 9 июля в рабочем поселке Пильна Нижегородской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.
Авария произошла на улице Новая в районе дома № 2.
По предварительным данным, 22-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Motoland VOYAGE 200 во время поворота не снизил скорость, потерял управление и врезался в забор.
В результате аварии тяжелые травмы получила 35-летняя пассажирка мотоцикла.
От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что 103 человека погибло в ДТП в Нижегородской области в 2026 году.
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