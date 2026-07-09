Нижегородский полицейский спас двух тонущих детей на Керженце Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

Сотрудник Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте Александр Сироткин спас двух тонувших детей на реке Керженец в Семеновском муниципальном округе. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Инцидент произошел 12 июня. В свой выходной полицейский отдыхал на берегу реки с семьей и заметил, что двое малолетних детей начали уходить под воду, цепляясь друг за друга.

«Пока мои дети купались, смотрел за ними и заодно приглядывал за чужими детьми. Увидел, что два мальчика баловались, и их стало стаскивать течением на глубину. Когда бросился вытаскивать, один из них смотрел на меня из-под воды», — поделился герой.

Он сразу бросился в воду, вытащил обоих детей на берег и оказал им необходимую помощь, после чего передал родителям.

Позже в управление поступило обращение от жительницы Нижнего Новгорода со словами благодарности. По словам матери 7-летнего мальчика, благодаря решительным действиям сотрудника полиции дети остались живы и здоровы.

В транспортной полиции отметили, что благодаря оперативным действиям Александра Сироткина трагедии удалось избежать.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли жительницу Дзержинска, упавшую с пятого этажа.